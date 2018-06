Le 8 septembre prochain se tiendra à Saint-Mathieu-de-Rioux la cinquième édition du Tour du Lac Saint-Mathieu organisé bénévolement par le comité du Tour du Lac en collaboration avec Bérubé Chevrolet de Trois-Pistoles ainsi que Atelier 5.

Cette année le comité organisateur a décidé de faire bénéficier cinq organismes de l’argent amassé pour célébrer cet anniversaire de l’évènement. Il s’agit du Club de patinage artistique Les Étincelles de Trois-Pistoles, la Maison Martin Matte, le Grand défi Pierre Lavoie, le projet santé de l’école primaire Gérard-Raymond et finalement l’organisme Ski adapté des Basques.

Parmi les circuits offerts, on y trouve le Tour du Lac 13,8 km, le 5 km marche, le 5 km course et le 1 km pour les enfants. L’évènement se tiendra au Parc du Mont Saint-Mathieu (centre de ski) où tous les départs, la remise de dossards et les activités s’y tiendront.

La course des enfants CUBIK chaussures de 1 km débutera à 9 h 15. La course des enfants est gratuite, mais l’inscription est obligatoire, puisqu’il y aura une remise de médaille pour chaque participant ainsi que des prix de participation. Celle-ci est réservée aux 10 ans et moins. Par la suite, il y aura les départs des trois circuits suivants : 10 h Tour du Lac 13.8 km Atelier5, 10 h 15 le 5 km course et 10 h 25 le 5 km marche Bérubé Chevrolet de Trois-Pistoles.

Le Tour du Lac Saint-Mathieu offrira encore cette année le service de garde avec contribution volontaire pour les enfants des participants ainsi que de l’animation, jeux gonflables et mascottes pour divertir petits et grands. L’argent amassé pour ce service sera remis au Service de garde L’Ile au Trésor. En nouveauté pour 2018, l’ajout d’un système de chronométrage à puce.

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant à l’évènement via sa page Facebook ou sur le site internet www.events.com en recherchant l’évènement : Tour du Lac Saint-Mathieu 2018. Les tarifs sont présentement de 25 $ pour le 5 km marche, 30 $ pour le 5 km course et 35 $ pour le Tour du Lac (13.8 km) et ce jusqu’au 8 aout prochain où les prix seront majorés de 10 $ par course. À noter que la date limite d’inscription est le 4 septembre prochain afin de faciliter la logistique de l’évènement. De plus, les 100 premiers participants à l’épreuve du 13,8 km auront droit à un bandana offert par Atelier 5. Le Tour du Lac Saint-Mathieu est rendu possible grâce à l’appui de nombreux partenaires.