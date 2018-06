Les Cataractes se payent les Braves par jeu blanc

Menés pas une performance extraordinaire de leur lanceur partant Matt Curry, les Cataractes de Grand-Sault ont envoyé un message aux autres équipes du circuit l'emportant 3 à 0 contre les Braves Batitech du Témiscouata et Dany Paradis-Giroux.

Dans un match qui a duré environ une heure 30, les 225 spectateurs présents ont été tenus en haleine par un tout un duel de lanceur entre Dany Paradis-Giroux et Matt Curry qui s’est soldé en faveur des Cats. Curry n’a accordé que deux simples, à Samuel Pearson et Maxime Hudon, en deuxième manche. Le lanceur gagnant n’a fait face qu’à 24 frappeurs, trois de plus que le minimum. Il a aussi passé huit frappeurs ds Braves dans la mitaine. Paradis-Giroux a aussi été très solide puisqu’un seul point des Cataractes est mérité. Le point gagnant s’est passé en troisième manche lorsque Tory Malinoski a atteint la base payante sur une erreur suite à son double. Mathieu Moreau avec trois et Marc Michaud avec deux ont frappé cinq des six coups sûrs des locaux.

Avec cette quatrième victoire consécutive, Grand-Sault se rapproche à un demi-match du premier rang de la division Ouest. Rejoint après la rencontre, Marc Michaud s'est dit très fier de la performance de ses coéquipiers. « C'est une belle victoire d'équipe », a t-il mentionné.