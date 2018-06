Des victoires pour Rivière-du-Loup, La Pocatière et Grand-Sault

Trois matchs étaient à l'affiche mercredi soir dans la Ligue de baseball Puribec. Alors que La Pocatière et Grand-Sault ont remporté des victoires convaincantes, Rivière-du-Loup a eu besoin de tout son petit change pour vaincre le Shaker à Rimouski.

Rivière-du-Loup vs Rimouski

Le CIEL-FM de Rivière-du-Loup a marqué le point égalisateur en sixième manche sur un but sur balles avec les buts remplis à Pierre-Yves Dubé et ses deux derniers points en septième manche sur le simple de Jeff Richard et sur une erreur pour se sauver avec une victoire de 4 à 2 sur le Shaker de Rimouski. Le CIEL-FM avait ouvert la marque en première manche lorsque Jeff Richard a volé un point. Il a reçu un but sur balles, voler le 2e et le 3e but pour ensuite venir croiser le marbre sur un roulant un premier but. Les locaux avaient pris l’avance en troisième manche sur l’optionnel de Maxime Lévesque et le simple de Pier-Luc Ouellet. Michaël Lavoie a bien éparpillé les neuf coups sûrs du Shaker pour signer la victoire, une troisième cette saison. Venu en relève à Louis Trépanier pour les deux dernières manches, Pier-Luc Ouellet a subi la défaite. Le CIEL-FM connaît une bonne séquence ayant signé des gains à trois de ses quatre dernières parties.

Trois-Pistoles vs La Pocatière

Rémi Lévesque a frappé un double et un grand chelem en deuxième manche pour produire six points dans une poussée de 10 points et mener le CHOX-FM de La Pocatière à un gain de 11 à 4 sur le Construction Michaël Bérubé de Trois-Pistoles. Michaël Lavoie et Maxime Savoie ont aussi frappé deux coups sûrs dans cette même manche lors de cette explosion de huit coups sûrs. Jimmy Durette a frappé un coup de circuit de trois points, au champ opposé, en septième manche pour les perdants. Au monticule, Martin Bossé a lancé six manche pour inscrire le gain à sa fiche. Pour Trois-Pistoles, Éric Rousseau qui était sur la butte pour un deuxième départ en sept jours, a subi le revers. Il s'agissait seulement d'une deuxième défaite cette saison pour le Construction Michaël Bérubé.

Grand-Sault vs Edmundston

Les Cataractes de Grand Sault ont été sans pitié face aux Républicains d’Edmundston en marquant 16 points sur 19 coups sûrs pour remporter une victoire de 16 à 2. Les Cataractes ont été silencieux dans une seule manche soit la sixième. Après quatre tours au bâton, les visiteurs avaient envoyé 33 frappeurs à la plaque pour 13 points sur 16 coups sûrs. Mathieu Moreau et Tory Malinoski ont frappé des coups de circuits consécutifs en deuxième manche. Mentionnons également la performance de Rico Proulx des Cataractes qui a récolté quatre coups sûrs et quatre points produits. Le lanceur François Fortier a ajouté la victoire à sa fiche tandis que Jeff Guitard a connu un premier mauvais départ essuyant la défaite. Grand-Sault remportait une troisième victoire consécutive.