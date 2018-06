Les Filoup aident l’équipe de l’Est-du-Québec

Les 9 et 10 juin avait lieu, au Saguenay, le Championnat provincial d’athlétisme scolaire où plus de 700 athlètes de partout au Québec étaient présents. L’Est-du-Québec avait une délégation de 50 athlètes et parmi eux 13 venaient de l’École Secondaire de Rivière-du-Loup et un du Collège Notre-Dame.

La benjamine Maïté Jean, en priorité du Sport-études de l’École secondaire de Rivière-du-Loup a été la plus prolifique avec 3 médailles. Au 800m, elle a récolte l’or avec un temps de 2:24.93 battant le record du club de plus de 13 secondes qui appartenait depuis 2008 à Sarah Duguay-Tardif. Elle a aussi récolté la médaille de bronze au relais 4X100m avec ses coéquipière de l’Est-du-Québec et au poids avec un lancé de 10m84 battant la marque de Mégan Plourde de 1m70. Maïté fut la plus prolifique au pointage avec15 points au niveau individuel.

Vincent Brodeur, qui est lui aussi du programme Sport-études a monté sur la 3e marche du podium au 150m avec un temps de 19,00. Il a battu le record du club de sa catégorie qui appartenait à Alexandre Turcotte en 2009, mais il a surtout abaissé la marque absolue du club de Marc Landry qui date du club Carloup en 1974. Ensuite, au lancer du poids, le benjamin a propulsé le poids à 8m91 terminant 10e et battant de plus 1m70 le record d’Alexandre Turcotte (2009) & d’Adam Beaulieu (2016). Enfin, le jeune athlète a fini 5e au 80m avec un temps de 10,26 ce qui lui permettait de faire un 3e record personnel. Vincent a récolté 11 points sur ses épreuves solos.

La 3e médaillée du Sport-études a été Sara-Kim Veilleux, l’athlète qui revient d’une blessure au genou qui l’a empêché de pouvoir pratiquer des haies pendant 6 mois. Elle a réalisé une 3e marche sur le podium du 80m haies avec un temps de 12,47 secondes et aussi bien fait au 100m avec un temps de 13,90 secondes. Au javelot, la cadette prend la 4e place avec un jet de 27m36 qui lui donne le record du club qui appartenait à Élisa Jean (2014) qui avait fait 24m57.

Le 4e médaillé fut Nathan Soucy du Collège Notre-Dame qui a récolté l’argent au 400m a seulement 4 centième de secondes de la plus haute marche du podium. Par contre Nathan s’est blessé lors de la course et n’a pas participé au 200m le lendemain.

Les autres records du club furent ceux du cadet Adam Beaulieu qui a réalisé 15,91 au 100m haies battant la marque d’Alexandro Allison-Abaunza (2006) qui était de 16,41 secondes. Chez les benjamins, Nicolas Beaulieu a battu le record de son frère Adam au javelot. Tommy Bouchard a réalisé les records du club au 80m (11,35) et au 150m (21,00).

Le prochain rendez-vous aura lieu les 30 juin et 1er juillet à la piste d’athlétisme de Rivière-du-Loup pour la sélection des Jeux du Québec.