Les 4 Chevaliers Easton en cavale à Rivière-du-Loup

Les 4 Chevaliers Easton seront à Rivière-du-Loup le 4 juillet pour affronter des joueurs vedettes de la région dans cette partie présentée par Olivier Kamouraska Chrysler dont les profits seront remis au Programme de développement AA du Bas St-Laurent, les Riverains de Rivière-du-Loup.

Les 4 Chevaliers multiplieront les prouesses, personnages et scènes cocasses au Stade de Baseball senior face à l’équipe Transport Morneau (Groupe Morneau) composée des joueurs suivants: Jimmy Levesque, Chad Lacasse, Dany Paradis-Giroux, Félix Castonguay, Raphaël Bérubé, Maxime St-Gelais, François Rossignol, Philippe Dube, Franco Dumont, Michael Morin et Ludovic Dubé.

Il est possible de se procurer les billets en pré-vente auprès des joueurs et entraîneurs des Riverains Peewee AA, Bantam AA et Midget AAA, de même que dans les points de vente suivants : La Zone Sportive de Rivière-du-Loup, Info Dimanche et CIBM FM 107, tous deux partenaire médias de l’événement et Olivier Kamouraska Chrysler de Saint-Pascal.

Des billets seront aussi disponibles sur place le soir de l’événement prévu pour 19 h 30. Avant la partie, les 4 Chevaliers vont offrir une clinique aux jeunes joueurs du baseball mineur, et ce dès 18 heures.

Fondée il y a plus de 50 ans par Claude Potvin, les Chevaliers ont perdu quelques matchs seulement au fil des ans. Pour attirer les foules, les joueurs démontrent évidemment leur talent sur le terrain (ils sont seulement quatre à la fois en défensive!), mais ils offrent du même coup un véritable spectacle d’humour. La foule est toujours enthousiaste de voir les gens de la place se faire piéger par les nombreuses farces des 4 Chevaliers. L’animatrice et chanteuse Annie Dufresne vient aussi ajouter son grain de sel.

En plus de Renaud Lefort, animateur et joueur de premier but - celui qui a déjà frappé une longue balle dos au marbre - les 4 Chevaliers misent sur Frédéric Bolduc (arrêt-court), Steve Côté (receveur), Stéphane Guilbert (lanceur partant), Mathew Simon (releveur) et Ben Morin (releveur) sur le terrain.