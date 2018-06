Les Vaillants font bonne figure aux Championnats provinciaux scolaires d’athlétisme du RSEQ

Les 9 et 10 juin derniers, la Ville de Chicoutimi était l’hôte des Championnats provinciaux scolaires d’athlétisme du RSEQ. Lors de ces championnats qui réunissaient près de 750 athlètes provenant des quatre coins de la province, onze athlètes et deux entraîneurs du club d’athlétisme Les Vaillants du Témiscouata faisaient partie de la délégation de l’Est-du-Québec.

Les Témiscouatains ont fait bonne figure en amassant trois médailles et plusieurs points au tableau des résultats. Deux athlètes ont été consacrés champions du Québec et une quinzaine de records personnels ont été améliorés.

Chez les cadettes, Coralie Robichaud de Rivière-Bleue a parcouru pour une première fois le 200m sous les 29 secondes. À sa première année dans cette catégorie, elle a également terminé dans le top 10 de deux épreuves : le saut en longueur et le 80m haies.

Du côté masculin, trois athlètes ont pris part à cette compétition. Après avoir manqué la finale au lancer du poids, Tommy Blier de Pohénégamook a rebondi de belle manière au lancer du disque.

Son meilleur lancer lui a valu la médaille de bronze. Son confrère Alexis Fournier a lui aussi connu de belles compétitions. Ce dernier a réussi ses meilleurs chronos à vie sur les distances de 1200m et 2000m, en plus de se tailler une place en finale au lancer du javelot. Nathan Lebrun (Sport-études) de Saint-Eusèbe, malgré son jeune âge, s’est très bien débrouillé. Il a réussi un record personnel au triple-saut en plus de prendre part au 100m et au saut en longueur. La deuxième médaille des Vaillants, est survenue au saut en hauteur. Éloi Rousseau (Sport-études) a mis la main sur l’or au saut en hauteur, il est ainsi consacré champion du Québec dans cette discipline. Le jeune homme de Pohénégamook a été solide en se classant 4e au 100m haies et 5e au saut en longueur.

Dans la catégorie juvénile, Vanessa Ayers (Sport-études) de Rivière-Bleue est consacrée championne du Québec, puisqu’elle a récolté la médaille d’or au lancer du poids grâce à une marque personnelle de 13,43m. Elle a, par contre, connu une déception en étant écartée du podium au lancer du disque, où elle s’est classée 4e. À son dernier championnat provincial scolaire, la finissante Jolianne Bernier a réalisé un record personnel au 200m en plus de terminer 9e au saut en longueur. L’athlète de Saint-Athanase a aussi couru le 100m haies. La demi-fondeuse de Pohénégamook, Marylie Plourde (Sport-études), a démontré une progression impressionnante au 1500m en abaissant son meilleur temps de plus de 15 secondes! Elle a aussi réussi un record personnel au 800m.

Chez les garçons du même groupe d’âge, trois athlètes étaient en action. Olivier Bélanger (Sport-études) a amélioré son temps de plus d’une seconde au 200m. L’athlète de Saint-Marc-du-Lac-Long a également fait une belle course au 100m. Marc-Olivier Lavoie de Pohénégamook est passé bien près de se classer pour la finale au lancer du poids après avoir amélioré sa distance à trois reprises. Finalement, Pier-Olivier Lebrun (Sport-études) de Saint-Eusèbe a réalisé un record personnel au triple-saut en s’emparant de la 7e place. Il a aussi obtenu le 8e rang au saut en longueur.

En plus de prendre part à leurs épreuves individuelles, Coralie, Nathan, Éloi, Olivier, Marc-Olivier et Pier-Olivier ont aussi fait partie de la composition des équipes de relais.

Vous retrouverez les résultats de toutes les compétitions en cliquant sur le lien suivant : http://rseq.ca/media/1959966/complet.pdf