Santiago Murcia invité au camp de l’Océanic

Un porte-couleur des Sphinx de l’École secondaire de Rivière-du-Loup aura l’opportunité de se faire valoir au prochain camp d’entraînement de l’Océanic de Rimouski. Santiago Murcia, gardien de but au niveau M18 l’an dernier avec les Sphinx, a reçu sa confirmation officielle cette semaine du directeur général et entraîneur de l’Océanic, Serge Beausoleil.

Le fait marquant de la carrière de Santiago avec les Sphinx est la progression constante de son jeu année après année, selon Jonathan Pelletier, responsable des gardiens de but avec les Sphinx. Santiago évolue dans le meilleur niveau de la LHPS depuis 3 ans déjà puisqu’il a été surclassé en M17 majeur alors qu’il n’avait alors que 14 ans. «Il sait déjà composer avec des joueurs plus âgés que lui. C’est un jeune homme qui démontre du sérieux et il est aussi un solide compétiteur dans plusieurs sports, ce qui fait de lui un athlète complet.»

Après Nathan Ouellet, Santiago Murcia, un Colombien d’origine qui est au Québec depuis son tout jeune âge, devient le deuxième élève-athlète du programme des Sphinx LHPS de l’École secondaire de Rivière-du-Loup à se mesurer à des joueurs de la LHJMQ.