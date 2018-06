La Poursuite aux flambeaux de retour au Camp Vive la Joie

À la suite du beau succès vécu l’an dernier, la «Poursuite aux flambeaux» sera de retour pour une deuxième fois, le 15 septembre entre 18 h et 22 h 30, au Camp Richelieu Vive la Joie de Saint-Modeste. Une activité unique offerte aux familles, ainsi qu’aux sportifs en quête d’un défi différent.

Plus de 300 flambeaux illumineront ainsi les parcours de 2,5 km, 5 km et 10 km offerts aux participants. Que ce soit pour une promenade en famille ou pour une course de performance, petits et grands sont invités à participer en grand nombre.

«La première édition s’est conclue avec un bilan positif, au-delà de nos attentes, alors c’est avec beaucoup de plaisir que nous sommes de retour. C’est une activité unique et originale au Bas-Saint-Laurent et nous comptons bien nous améliorer à chaque année», a souligné le directeur adjoint du Camp Richelieu Vive la Joie, Vincent Laflamme.

En 2017, une soixantaine de marcheurs et coureurs avaient répondu présents à l’invitation. Cette année, l’organisation espère en accueillir le double. En plus du défi sportif lui-même, la réussite de la soirée sera assurée par la présence de nombreux commerçants locaux, d’un chansonnier, d’un feu de joie, ainsi que plusieurs prix de présence.

«J’ai accepté de m’impliquer personnellement parce que je crois aux différentes valeurs promues, soit l’importance de l’activité physique, la famille et l’épanouissement de la jeunesse (…) J’en profite pour encourager les entreprises intéressées à soutenir cette initiative avec un don à le faire. C’est à travers les contributions que le Camp peut offrir des services de qualité aux nombreux visiteurs et enfants qui foulent ses terrains chaque été», a partagé le porte-parole de l’évènement, l’athlète olympique Guillaume Bastille.

La Poursuite aux flambeaux se veut avant tout une activité de financement pour le Camp Richelieu Vive la Joie. L’argent amassé permettra de soutenir financièrement des familles dans le besoin provenant des MRC du KRTB en leur offrant la possibilité de vivre un séjour au camp de vacances tout à fait gratuitement. Chaque année, dans le cadre de différentes sorties et évènements, entre 4000 et 5000 jeunes de toute la région profitent des installations.

Pour vous procurer des billets, consultez l’évènement Facebook «Poursuite aux flambeaux», afin de connaître les différents points de vente. Il est également possible d’acheter ceux-ci en communiquant au 418 862-5919 sur directement sur place le 15 septembre. Pour davantage d’informations, contactez Vincent Laflamme au info@campvivelajoie.com.