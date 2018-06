Baseball Puribec: Rivière-du-Loup s'incline, Trois-Pistoles l'emporte

Pas moins de 17 points ont été marqués vendredi dans la partie opposant les Cataractes de Grand-Sault et le CIEL FM de Rivière-du-Loup, à Rivière-du-Loup. Un festival offensif remporté par la marque de 11-6 par les visiteurs.

Les Cataractes ont profité de six buts sur balles et d’un frappeur atteint en septième manche pour marquer six points sur seulement deux coups sûrs pour renverser une défaite de 6-5 en victoire de 11-6.

Marc Michaud a produit le point victorieux et celui d’assurance à l’aide d’un double. Les gagnants ont soutiré 11 but sur balles en plus se faire atteindre à trois reprises durant la partie. Le CIEL-FM avait pris les devants 6 à 5 en sixième manche sur le but sur balles de Jeff Richard qui avait permis à Yannick Michaud de trottiner jusqu’au marbre.

TROIS-PISTOLES

Devant une assistance de plus de 100 personnes, le Construction Michaël Bérubé de Trois-Pistoles a remporté son match au compte de 5-0 sur les Républicains d'Edmundston. Les locaux ont brisé la glace avec quatre points sur des simples successifs de Thomas Morin, Alexandre Dubé et Samuel Leblond en quatrième manche. Le CMB a produit son cinquième point à la manche suivante.

L'attaque des républicains a été muselée, incapable de produire un seul point. Les locaux l'ont emporté par blanchissage, 5-0. Le lanceur gagnant, Jimmy Durette a passé six manches au monticule et obtenu sept retraits au bâton.

PROCHAIN MATCH

La seule autre partie mettant en scène une équipe locale est ce soir, 19 h 30 alors que le Bar La Mansarde de Matane affrontera les Braves Batitech du Témiscouata.