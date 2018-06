Programmation perturbée à la piscine du Cégep de Rivière-du-Loup

Le Service loisirs, culture et communautaire de la Ville de Rivière-du-Loup désire informer la population d’importantes modifications à l’horaire des bains de la piscine du Cégep, en raison principalement d’une pénurie de main-d’œuvre spécialisée en sauvetage aquatique.

La pénurie dépasse largement l’échelle locale, alors que partout au Québec, les gestionnaires de bassins et plans d’eau connaissent les mêmes difficultés de recrutement. Rappelons que les ratios de sauveteurs sont, à juste titre, soumis à des règles strictes d’encadrement qui ne peuvent en aucun cas être contournées et que la Ville est responsable d’en assurer le respect intégral.

Pour l’heure, avec le départ pour les vacances estivales de plusieurs étudiants sauveteurs, il est déjà acquis que tous les bains libres de ces samedi et dimanche 9 et 10 juin sont annulés, alors qu’on tente toujours de trouver du personnel pour ceux des 16 et 17 juin, dont le sort n’est pas encore décidé. Sont également annulés jusqu’à l’entrée en vigueur de l’horaire d’été les entraînements du lundi matin à 10 h et les bains des 50 ans et plus des mardis et jeudis en matinée.

Le réflexe VilleRDL.ca

La Ville tient à assurer les citoyens que le maximum d’efforts est mis en œuvre pour offrir le plus grand nombre d’activités à la piscine et s’en tenir à l’horaire prévu. C’est donc souvent jusqu’à la dernière minute que des tentatives pour maintenir un bain sont effectuées.

Afin d’éviter les mauvaises surprises liées aux annulations, les citoyens sont conviés, tout au long de l’année, à systématiquement consulter le « VilleRDL.ca / installations sportives » avant de se déplacer. À l’image de l’habitude qui s’est installée ces dernières années pour l’ouverture ou la fermeture de la glissade ou des anneaux de glace, ils seront ainsi assurés de prendre connaissance de l’information la plus à jour sur les horaires de la piscine et les éventuelles modifications.

Appel général aux sauveteurs

Comme une bouée à la mer, un appel à tous est par ailleurs lancé : les sauveteurs sont en demande! Les adolescents en quête de travail qui ont d’excellentes bases de natation ont donc tout intérêt à poursuivre leur cheminement vers les accréditations officielles de la Société de sauvetage. Les jeunes et moins jeunes qui obtiennent leurs certifications sont en effet assurés de revenus d’appoint intéressants.

Par ailleurs, les sauveteurs avec qualifications à jour sont conviés à transmettre leurs coordonnées au Service loisirs, culture et communautaire, au 418 862-8293.