Un honneur bien mérité pour Denis Roy

L’édition 2018 du Congrès des stations de ski du Québec au Mont-Tremblant s’est conclue avec un bel honneur pour le Parc du Mont-Saint-Mathieu. L’employé Denis Roy, coordonnateur aux opérations extérieures et chef de la patrouille, a remporté l’importante distinction Gestionnaire de la relève.

Acteur important depuis maintenant 6 ans, Denis Roy a rapidement su montrer son leadership et ses grandes qualités de gestionnaire au sein de l’organisation. Le prix Gestionnaire de la relève vise à souligner les compétences hors pair d’un gestionnaire dans le monde du ski et est attribué à un individu se démarquant par son dynamisme, son esprit d’innovation et son engagement au-delà de son entreprise.

Denis Roy est sans aucun doute un grand pilier au sein de l’équipe du Parc du Mont-Saint-Mathieu et un exemple à suivre dans l’industrie du ski au Québec. Travailleur acharné, Denis Roy continuera certainement à faire rayonner le Parc du Mont-Saint-Mathieu par sa détermination et sa motivation.