Une médaille de bronze à saveur d’or

La cycliste Britanie Cauchon a remporté la médaille de bronze du Critérium de la Virée du maire de Trois-Rivières, cette fin de semaine. L’athlète de Saint-Alexandre-de-Kamouraska s’est bien repris, malgré une chute à la minute.

Pour cette course, Britanie portait fièrement le maillot rose de la leader au classement général. Elle a d’ailleurs imposé son rythme dès le départ pour se retrouver seule en échappée après le premier tour. Une chute lors d’un virage est toutefois passée bien près d’anéantir sa course, mais une fois son vélo réparé, la jeune femme a pu reprendre la compétition.

Alors 40 secondes derrière le peloton, et avec 10 minutes à faire à la course, Britanie a fait preuve d’une grande détermination afin de remonter le peloton, tour à tour. Au sprint, celle qui a hérité du surnom «La bête féroce» a finalement pris la 3e position et a ainsi gardé son maillot rose, devant une foule survoltée.