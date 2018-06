Des hommes forts dans les Basques

Le samedi 2 juin avait lieu à Napierville, dans la région de Montréal, la Compétition amicale d’hommes forts Louis-Cyr.

Malgré le niveau très relevé des compétiteurs qui étaient présents, Gabriel Charron de St-Éloi a obtenu une étonnante 2e position dans la catégorie des 195 livres et moins, alors que Rémy Fraser de Trois-Pistoles a obtenu la 7e place sur 14 dans la catégorie 235 livres et plus.

Les épreuves étaient le «back lift», le lever du billot, le flip du pneu, ainsi que le tir d'un véhicule lourd. Bravo à ces deux résidents de la région pour leur performance digne de mention.