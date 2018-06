Une victoire pour le U-18M AAA

Malgré un match compliqué au cours duquel elle a laissé le ballon à l’adversaire à plusieurs reprises, l’équipe du Mondial Charest EB auto U-18 AAA a blanchi le FS Salaberry par la marque de 2 à 0, ce samedi 2 juin, à Rivière-du-Loup.

Les joueurs se sont imposés en toute fin de première mi-temps grâce à Alexandre Caron. Le deuxième but a ensuite été réussi par Théo Faucher qui a converti un tir de pénalité à la 85e minute. Notons également l’excellent travail des défenseurs centraux Jeremy Ouellet et Anthony Moreau et la prestance dans les buts d’Alexandre Soucy lors de cette rencontre.

Bien que ce n’était pas une victoire convaincante, la formation louperivoise a empoché les 3 points recherchés. Ceux-ci ne seront d’ailleurs pas de refus, puisque le Mondial prendra la route la fin de semaine prochaine. Les hommes ont rendez-vous contre les formations de St-Laurent et Gatineau, deux équipes qui trônent au sommet du classement de la LSEQ.