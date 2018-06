Deux Louperivois dans la LHJMQ

Jérémy Bérubé et Isaak Caron, de Rivière-du-Loup, ont été sélectionnés par une équipe de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), le 2 juin à Shawinigan, lors du repêchage annuel.

Répertorié dans les rondes 6 à 8 par le Centre de soutien au recrutement, Jérémy Bérubé a finalement entendu son nom en 4e ronde. Le défenseur a été un choix des Wildcats de Moncton. «Mon premier sentiment a été de la fierté. C’est un honneur pour moi de faire maintenant partie des Wildcats de Moncton, a répondu le hockeyeur, qui avait rencontré l’équipe des Maritimes. J’ai reçu un courriel au tout début et par la suite, j’ai eu un entretien.»

Le joueur des Albatros du Collège Notre-Dame croit être en mesure d’amener ses qualités en tant qu’individu et coéquipier avec Moncton. «Je me considère comme un joueur responsable autant à l’offensive qu’à la défensive», a-t-il dit.

Son coéquipier, Isaak Caron, n’aura pas à voyager loin pour son premier camp d’entraînement. En 8e ronde, il a été sélectionné par l’Océanic de Rimouski. «J’étais tellement soulager. J’attends ce moment depuis que je suis tout jeune et que ça m’arrive aujourd’hui, c’est un rêve devenu une réalité, a avoué celui qui évoluera pour son équipe d’enfance. L’Océanic est mon équipe d’enfance et je les suis depuis que j’ai commencé à jouer au hockey. Ça a été une satisfaction énorme quand ils ont appelé mon nom.»

Le numéro 27 avait rencontré l’Océanic au Collège Notre-Dame et croit avoir fait une bonne impression. L’attaquant voudrait devenir au joueur plus complet. «Je suis un joueur plutôt offensif. J’aime aller au filet pour prendre des retours de lancer. Je suis bon dans le cercle des mises en jeu, a-t-il décrit. J’aime distribuer la rondelle, mais surtout faire des buts. Aussi, mon jeu défensif s’améliore depuis le début de l’année et j’essaie de devenir le plus complet possible.»

D’autres joueurs des Albatros ont aussi été repêchés. Il s’agit d’Étienne Arsenau (Baie-Comeau), Joey Frenette (Victoriaville), Zachary Cormier (Blainville-Boisbriand) et de Mathieu Fortin (Rimouski).

Du côté des Albatros Midget Espoir, des équipes ont jeté leur dévolu sur Jonathan Labrie (Rimouski), Charles-Antoine Élément (Drummondville) et Christophe Chiasson (Rimouski).