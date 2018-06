Dimanche le 27 mai avait lieu le marathon d'Ottawa et 6 athlètes du club Filoup prenaient part au demi-marathon ou au marathon.

Marie-Ève Talbot, Caroline Mailloux, Billy Lapointe et Guillaume Miousse participaient au 42,2 km tandis que William Veilleux et Sarah-Pascale Demers-Dussault étaient inscrits au demi-marathon. Guillaume (3:10:47) et Caroline (3:35:04) se sont particulièrement démarqués lors de cette compétition.