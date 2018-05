Jiu-Jitsu brésilien : une 1re ceinture bleue au KRTB

Un athlète de la région, Hugo Bernard Lord, s'est distingué de belle façon, le 24 mai dernier, en devenant le tout premier à être promu au rang de ceinture bleue en Jiu-Jitsu Brésilien au KRTB.

Pour l'occasion, Nathan Stever, représentant de la lignée Renzo Gracie et instructeur de Sébastien Côté, propriétaire de l’Académie BJJ Rivière-du-Loup, était sur place afin de reconnaître cet exploit.

Hugo Bernard Lord s'entraîne avec l'Académie BJJ Rivière-du-Loup depuis maintenant près de 3 ans et il a participé à plus de 400 entraînements avec l'organisation. Après avoir essayé plusieurs autres styles d'arts martiaux dans le passé, c'est avec le Jiu-Jitsu Brésilien qu’il a trouvé sa réelle passion.

«Je dirais que c'est un de mes plus grands accomplissements à ce jour et pourtant ce n'est que le début d'un long périple [vers la ceinture noire]. Nous sommes choyés d'avoir à Rivière-du-Loup une si bonne équipe, dévouée et passionnée», a noté l’athlète.

Le BJJ est un style d'art martial à la fois simple et complexe qui permet de développer une façon unique de s'exprimer. Les statistiques nous démontrent que seulement 10% de tous les praticiens de Jiu-Jitsu Brésilien atteindront le grade de ceinture bleue.

Cette réalisation n'aurait sans doute jamais pu être possible sans la participation constante de tous ses amis et partenaires d'entrainements. Hugo tenait à tous les remercier, particulièrement son entraineur Sébastien Côté.