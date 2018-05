Élodie Belzile et Marie-Pier Veilleux au Championnat québécois

Les 26 et 27 mai se tenait à Sherbrooke le Championnat québécois de nage synchronisée qui regroupait les meilleures nageuses de niveau intermédiaire au Québec. Élodie Belzile et Marie-Pier Veilleux représentaient les Flamants Roses en solo et en duo dans la catégorie 16-19 ans.

Dans l’épreuve solo, Marie-Pier a récolté la médaille d’argent au résultat de championnat avec une note de 62,68. En duo, Élodie et Marie-Pier ont obtenu le sixième rang au classement cumulatif à la suite de l’exécution d’une routine très artistique et originale. Les nageuses sont entrainées par Catherine Fitzback.

Le prochain évènement de nage synchronisée des Flamants roses sera le gala annuel, ayant pour thématique les comédies musicales, le 2 juin prochain avec 2 représentations à 16 h et à 19 h à la piscine du Cégep. Bienvenue à tous.