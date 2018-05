Les Braves Batitech blanchissent le CIEL-FM de Rivière-du-Loup

Les Braves Batitech du Témiscouata ont signé une victoire éclatante de 10 à 0 contre CIEL-FM de Rivière-du-Loup dans un match disputé à domicile le 27 mai.

L’offensive des Braves a laissé bien peu de répit au lanceur de Rivière-du-Loup, Michaël Lavoie en plaçant 16 balles en lieu sûr. L’équipe témiscouataine a marqué des points à toutes les manches, sauf lors de la 3e. Dany Paradis-Giroux, le lanceur des Braves, a signé un match de 10 retraits au bâton. Félix Castonguay a cogné un circuit en solo en 6e manche. Du côté des Braves, un seul joueur de l’alignement de départ n’a pas frappé de coup sur. Anthony Gendron de Rivière-du-Loup a réussi deux coups sûrs en trois présences.

Trois-Pistoles trône pour le moment en haut du classement de la Ligue de baseball sénior Puribec, division est, avec trois victoires en autant de matchs. Rivière-du-Loup est au 2e rang de la même division avec une victoire et deux défaites, tout comme Rimouski et Matane. Pour la division ouest, La Pocatière se trouve en première position avec trois victoire et une défaite. Témiscouata se trouve au 2e rang avec deux victoires et une défaite, suivi de Grand Sault (une victoire et deux défaites) et Edmundston (une victoire et trois défaites).

La prochaine rencontre sera disputée le mardi 29 mai. Le CHOX-FM de La Pocatière visitera le Construction Michaël Bérubé de Trois-Pistoles à 20 h pour un programme double.