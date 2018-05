La Course : encourager la jeunesse à bouger

C’est sous un soleil radieux que s’est tenue La Course, une épreuve à relais du Grand Défi Pierre Lavoie, du 12 au 13 mai entre Québec et Montréal. Des équipes de partout au Québec y ont participé, dont une de l’École secondaire de Rivière-du-Loup.

Trente-huit élèves et cinq accompagnateurs ont ainsi attaqué ensemble les 270 kilomètres du parcours. Pendant 30 heures sans arrêt, les jeunes ont couru entre 20 et 25 kilomètres par de petits intervalles. Au total, environ 5500 jeunes répartis dans plus de 130 écoles québécoises ont participé à l’aventure.

«Nous avons connu une très très belle année. Aucun pépin, aucune blessure, seulement du beau soleil et de la chaleur. C’était génial», a confirmé Nathalie Desjardins, enseignante en éducation physique à l’ESRDL.

À sa 6e organisation, La Course n’a rien perdu de son attrait. Enfin arrivés en sol montréalais, les milliers de jeunes Québécois, fatigués, ont été revigorés par la foule qui les a acclamés en héros. Après beaucoup d’efforts, ils pouvaient enfin dire «mission accomplie».

Depuis quelques mois, de nombreux élèves de l'école secondaire se sont entrainés afin d’être fin prêts pour le défi à venir. Si tous n’ont pas pu obtenir leur siège dans l’autobus dès cette année, on constate déjà une belle relève pour les prochaines éditions.

La Course, tout comme le Grand Défi Pierre Lavoie, a pour but de faire bouger les jeunes et de leur faire adopter de saines habitudes de vie. Notons que des équipes de La Pocatière, Saint-Pascal et Trois-Pistoles ont aussi fait le voyage.