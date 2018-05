Des gains pour Grand-Sault, Trois-Pistoles,Témiscouata et Rivière-du-Loup

Un total de cinq matchs étaient disputés, en fin de semaine dernière, pour le lancement de la 40e saison de la Ligue de baseball Puribec. Un week-end prolifique pour Grand-Sault, Trois-Pistoles, Témiscouata et Rivière-du-Loup qui ont tous remporté leurs premiers gains.

En premier lieu, samedi pour l'ouverture de la saison, les Cataractes de Grand-Sault n'ont pas raté leur rentrée avec une victoire de 12-5 sur les Républicains à Edmundston. Les locaux avaient pourtant pris les devants 3 à 1 lors des trois premières manches, mais une poussée de 5 points en cinquième manche est venue briser l'égalité et plus jamais les Cataractes n'ont regardé derrière en route vers une première victoire dans le circuit. En attaque, les visiteurs ont frappé 16 coups sûrs. Frank St-Amand (3 en 5), Éric Moreau (3 en 5 et 1 pp), Rico Proulx (2 en 4 et 2 pp) et Roger Mercure (1 cc et 2 pp) ont été les meilleurs pour Grand-Sault. Tony Malineski a été crédité de la victoire tandis que Sam Cyr a subi le revers.

Matane vs Trois-Pistoles

Dimanche, le Construction Michaël Bérubé a repris là où il avait laissé balayant les honneurs d'un programme double à la maison face au Bar la Mansarde de Matane. Dans la première rencontre, Trois-Pistoles a profité de la générosité des lanceurs de Matane qui ont accordé 14 buts sur balles durant le match pour marquer des points à chacune des manches remportant une victoire de 10 à 2. Jimmy Durette a été avare au monticule ne donnant que deux coups sûrs en cinq manches. Au bâton, Ludovic Saucier et Jimmy Durette ont frappé deux coups sûrs chacun.

Dans la deuxième partie, Trois-Pistoles a envoyé 11 frappeurs au bâton pour exploser de six points non-mérités sur cinq coups sûrs en troisième manche pour prendre les devants 7 à 2 et ainsi vaincre le Bar La Mansarde au compte de 8 à 4. Guillaume Bérubé a cogné un double de deux points dans cette manche. Pour le CMB, Ludovic Saucier a ajouté trois autres coups sûrs. Dans le camp adverse, Louis-Michel L'Italien et Nicolas Boudreau ont frappé deux balles en lieu sûr chacun. Sur la butte, Simon Rousseau a récolté un premier gain. Pour sa part, Jimmy Lévesque a essuyé la défaite.

La Pocatière vs Témiscouata

Dany Paradis-Giroux a été étincelant ne permettant que deux coups sûrs (à Rémi Lévesque) en plus de retirer 10 frappeurs sur des prises pour conduire les Braves Batitech du Témiscouata vers une victoire de 7 à 0 sur le CHOX-FM de La Pocatière. Les locaux ont ouvert la marque dès leur premier tour au bâton sur le double de deux points de Samuel Pearson après deux retraits. Les Braves Batitech ont doublé leur avance à la manche suivante lorsque Dany Paradis-Giroux a soutiré un but sur balles les buts remplis et que Félix Castonguay a suivi avec un simple, toujours avec deux retraits. Menant 5-0 après trois manches de travail, Paradis-Giroux était bien en selle pour mener à terme le jeu blanc. Son opposant, le gaucher Antoine Bernier n'a lancé que deux manches subissant un premier revers.

