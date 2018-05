Le CIEL-FM brille à son 1er match

Le CIEL-FM de Rivière-du-Loup n’aurait pas vraiment pu demander un meilleur match pour lancer sa saison de baseball. Menée par le vétéran lanceur Michaël Lavoie, l’équipe s’est imposée au compte de 5 à 1 contre le Shaker de Rimouski, dimanche après-midi.

Sous un soleil étincelant et devant une foule de 110 spectateurs, la formation dirigée par l’entraineur François Caron n’a ainsi pas fait de faux pas. Bref, voilà une entrée en matière réussie à la maison. «Honnêtement, on a joué une game quasi parfaite. À part deux petits manques de signal, c’était "wow". On a été bons à tous les niveaux», a partagé le pilote après le match.

Plusieurs belles frappes ont également eu lieu. En 3e manche, le CIEL-FM a marqué trois points importants, notamment grâce à un double de Raphaël Bérubé. Si Rimouski s’est finalement inscrit à la marque en 5e manche, Rivière-du-Loup a rapidement répliqué avec un 4e point.

«Dès qu’ils ont eu des gars sur les buts, on a sorti des jeux en défensive qui ont mis fin aux manches. De son côté, Michaël Lavoie a joué tout un match au monticule. Il a lancé des prises et on a pris les devants. C’est ça le secret», a ajouté François Caron.

Yannick Michaud a ensuite mis fin au duel en volant le spectacle grâce à un long circuit en solo en 6e manche. Une longue balle propulsée à environ 350 pieds du marbre, sa toute première dans la Ligue de baseball Puribec.

ÉQUIPE

Cette saison, le CIEL-FM est formé de beau mélange de recrues prometteuses et de joueurs d’expérience dans le baseball sénior. «Les vétérans veulent vraiment que les jeunes apprennent à jouer du bon baseball pour le CIEL-FM parce qu’ils savent exactement comment ça se passe. C’est intéressant (…) Les recrues ne pourront pas tous jouer à chaque match, mais ils vont apprendre là-dedans avec l’équipe.»

Le CIEL-FM souhaite s’améliorer à tous ses matchs. Qui sait où cela l’amènera ensuite dans une ligue où on espère remarquer une belle parité.