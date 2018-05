Tour de la Pointe : le bonheur de se dépasser

Même s’ils ont été contraints d’affronter une bonne dose de vent, ce n’est pas sans sourire que les participants du traditionnel Tour de la Pointe de Rivière-du-Loup ont franchi la ligne d’arrivée, ce dimanche 20 mai. L’évènement, qui en est à sa 13e année, a de nouveau lancé en beauté la saison de course extérieure dans la région.

Environ 750 personnes, sans compter les inscriptions tardives, ont ainsi participé aux différentes courses organisées le long du fleuve Saint-Laurent. Si la température a peut-être effrayé certains spectateurs, ceux qui étaient présents n’ont pas manqué d’encourager les coureurs comme il se doit. C’est après tout ce qui rend cet évènement aussi spécial.

«À chaque année, il y a un bel engouement et c’est vraiment intéressant, mais c’est vrai qu’on a senti que la température des dernières semaines ne nous a pas aidé. Les gens ont pris du temps avant de s’inscrire; juste cette semaine, nous avons eu 240 inscriptions», a indiqué le coordonnateur du Tour, Claude Hodgson

Encore une fois, Rivière-du-Loup a attiré de nombreux athlètes d’un peu partout au Québec et du Nouveau-Brunswick. Le Tour de la Pointe est la 6e course du Circuit Provincial Sports Experts. L’objectif de celui-ci est de promouvoir la santé et les saines habitudes de vie.

RÉSULTATS

Si l’aspect compétitif du Tour de la Pointe est souvent éclipsé par la camaraderie et l’ambiance festive, il faut néanmoins souligner la performance impressionnante de Greg Sawyer, de Saint-Jean au Nouveau-Brunswick. Près d’une heure après avoir remporté la course de 5 km, l’athlète a récidivé au 10 km avec une bonne avance sur son plus proche concurrent.

Du côté féminin, Andrée-Anne Dumont de Pohénégamook est montée sur la plus haute marche du podium au 5 km. Par sa performance, elle a même battu le record de l’an dernier. Au 10 km, c’est Cindy Gamache de Mont St-Hilaire qui a franchi la ligne d’arrivée la première.

Les résultats complets sont à venir …