Début de saison pour le Golf du Parc du Mont-Saint-Mathieu

Le Golf du Parc du Mont-Saint-Mathieu a ouvert officiellement sa saison ce samedi 19 mai. Après une saison hivernale grandement réussie, toute l’équipe aborde cet été de golf avec grand enthousiasme.

Pour cette 4e saison, l’équipe d’opération golf concentrera ses efforts à finaliser et consolider les travaux déjà mis sur pied les dernières années. «Nous croyons fermement que la population bas-Laurentienne pourra profiter au maximum de ce terrain de golf réaménagé et amélioré pour en faciliter le jeu», a-t-on indiqué.

Le club invite la population et les amateurs de golf à s’inscrire à son tournoi d’ouverture, qui aura lieu le dimanche 10 juin. Ce tournoi de 18 trous de type Mulligan sera l’occasion parfaite de venir jouer en équipe de 4 ou 5 personnes. Un souper sera offert au chalet de la montagne du Parc du Mont-Saint-Mathieu pour bien terminer la journée et plusieurs prix seront tirés.

De plus, pour une première fois cette année, on célèbrera la fête des Pères dans le magnifique décor du golf, le dimanche 17 juin. Sous le thème des grillades et BBQ, on vous invite à venir célébrer en famille ou entre amis dans ce lieu convivial.

Le tournoi de fermeture, quant à lui, aura lieu le dimanche 16 septembre. La clientèle est invitée à consulter le site internet pour connaitre les détails des tournois ou l’horaire de la saison de golf à venir, ainsi que les diverses activités au montstmathieu.com ou encore sur la page Facebook.