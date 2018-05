Les Flamants roses aux Jeux de Synchro Québec

La fin de semaine dernière, à Québec, avait lieu les Jeux de Synchro Québec pour les nageuses Défi du Club de nage synchronisée Les Flamants Roses de Rivière-du-Loup.

Dans la catégorie 13-15 ans, Audrey-Ann Leblond a obtenu la 6e place en solo et la 24e sur 138 nageuses en figures. Coralie Gagnon s’est mérité, de son côté, la 20e place sur 138 nageuses en figures et la 9e place en solo. Dans la catégorie 16-19, Lydia Viel a remporté la médaille de bronze en solo et la 7e place en figures. Bravo aux athlètes pour leurs performances.