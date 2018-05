Nouvelle structure pour le Triathlon Pohénégamook

Le Triathlon Pohénégamook, qui en sera à sa 4e édition en juillet prochain, se restructure et sera maintenant sous la responsabilité de MultiAthlon Témiscouata. Ce transfert des activités entre Pohénégamook Santé Plein Air 2.0 et MultiAthlon Témiscouata est très positif pour la région et l’événement.

Effectivement, les organisateurs, Samuel Sévigny et Pascal Gagné, sont très heureux de ce transfert qui permettra à l’évènement de continuer sa croissance et d’assurer à long terme sa pérennité dans la région.

Les 30 juin et 1er juillet prochain, Pohénégamook sera l’hôte d’une étape de la série D3couverte de Triathlon Québec et de la qualification des Jeux du Québec pour la région Est-du-Québec. Ainsi, ce seront plus de 200 athlètes de tous les âges et leurs familles qui se déplaceront dans la région du Témiscouata lors de la fin de semaine de la Fête du Canada. Seul ou en famille, pour les enfants ou pour la découverte, il y a une épreuve pour tout le monde à Pohénégamook. Visitez notre nouveau site internet : triathlonpohenegamook.com

MultiAthlon Témiscouata, organisme fondé par deux organisateurs du Triathlon Pohénégamook, a la mission de favoriser la pratique d’activités sportives et de saines habitudes de vie dans la région du Témiscouata.