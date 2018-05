Période d’inscription pour Nageons au Témiscouata

La période d’inscription aux épreuves de Nageons au Témiscouata a débuté le 14 mai 2018. L’événement propose des parcours de 1, 2 et 5 km ainsi qu’une course à relais de 2 km dans le lac Témiscouata. Il y a aussi deux activités hors compétition : le Défi plouf pour les jeunes de 6 ans et plus et la Traversée du lac aux flambeaux Guy Dumais sur une distance d’environ 2 km à partir du parc national du Lac Témiscouata.

Nageons au Témiscouata se déroulera le samedi 11 août 2018 dès 10 h à la plage municipale du quartier Cabano à Témiscouata-sur-le-Lac. En soirée, le Beach party présente le groupe témiscouatain Rockin’Blues à 20 h. Il y aura de l’animation pour la famille en après-midi. En nouveauté cette année, le duo de clowns de Marie-Libellule divertira les enfants à partir de 13 h 30.

L’accès au site est gratuit pour tous. Les frais d’inscription aux compétitions sont de 30 $. Il est possible de s’inscrire au www.temiscouatasurlelac.ca et au Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire au 418 854 2116, poste 117 ou au slabontecote@temiscouatasurlelac.ca. Un 5 à 7 pour l’enregistrement des nageurs aura lieu le vendredi 10 août au Pub du Lac en présence du chansonnier Turtle.