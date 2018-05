Une pluie de médailles pour les Loups-Marins

Près de 20 nageurs des Loups-Marins de Rivière-du-Loup ont performé à l’invitation de mai du club Mégophias à Trois-Rivières, la fin de semaine dernière. Plusieurs performances surprenantes ont eu lieu lors de cette compétition en bassin long (50m). 35 médailles ont été remportées par les athlètes d’ici, dont 14 en or.

Ainsi. Ann-Sophie Czech (4 or), Alexia Pietrantonio (3 or), Véronique Lavoie (2 or, 1 bronze), Michael Caron (1 or, 2 argent), Justine Czech (1 or, 1 argent, 1 bronze), Jean-Thomas Dumont (1 or, 1 argent, 1 bronze), Félix-Antoine Marquis (1 or, 1 argent), Raphaëlle Tremblay (1 or, 1 argent), Alexia Morin (2 argent, 2 bronze), Jean-Christophe Simard (2 argent, 1 bronze), Nicolas Beaulieu (2 bronze), Philippe Leclerc (2 bronze) et Élyse Poirier (1 bronze), sont montés sur les différentes marches du podium.

En plus de ces médailles, 3 nageurs se sont mérités des records lors de cette rencontre. Alexia Pietrantonio a abaissé une fois de plus ses records de l’Est-du-Québec au 50m dos et 100m dos en bassin long. Justine Czech a réalisé le record du club au 50m papillon chez les 15-16 ans et Félix-Antoine Marquis fait de même au 50m dos et brasse, chez les 13-14 ans.

Une fin de saison enlevante s’annonce pour le club, qui débute maintenant sa préparation finale pour les divers championnats provinciaux et nationaux d’été, puis les jeux du Québec du mois d’août.