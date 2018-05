Britanie Cauchon s’empare du maillot rose

La cycliste originaire de Saint-Alexandre-de-Kamouraska a connu toute une fin de semaine alors qu’elle participait à 3 courses en 2 jours. Elle a brillé en s’emparant notamment du maillot rose et de la 1re place au classement général dans la série SS Challenge Lacasse.

Le week-end de compétition a débuté en force, samedi, puisque l’athlète de 14 ans a remporté le critérium de La Prairie au sprint final. Britanie a animé cette course avec plusieurs attaques qui ont finalement été payantes.

Le lendemain, à Laval, Britanie a d’abord pris le 3e rang à l’épreuve du contre la montre. Plus tard, elle a de nouveau dominé le critérium et elle est, là aussi, montée sur la plus haute marche du podium.

Ces très belles performances confèrent à Britanie Cauchon la 1re place au classement cumulatif dans la série SS Challenge Lacasse. Elle s’est du même coup emparé du maillot rose. Notons également qu’elle a disputé une course de moins que ses adversaires dans la série.