Classique de golf Autocar Excellence au profit des Sphinx

C’est le 26 mai prochain sur les allées du Club de Golf de Rivière-du-Loup que sera présenté le premier tournoi de golf Autocar Excellence au profit des équipes de hockey des Sphinx de l’École secondaire de Rivière-du-Loup. Pour cette 1re édition, l’organisation des Sphinx est très fière de pouvoir compter sur Christian et Nathan Ouellet à titre de co-président d’honneur.

Figure bien connue dans le milieu du hockey au niveau régional et au niveau de l’éducation par les différents postes de direction d’école qu’il a occupés, Christian Ouellet, grand-père de Nathan, a accepté avec une immense fierté la co-présidence avec son petit fils. De son côté, Nathan Ouellet est le 1er joueur des Sphinx à avoir gradué dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Un grand succès est déjà assuré pour ce tournoi puisque 120 joueurs ont déjà confirmé leur présence. Il y a de la place que pour 16 golfeurs. De très beaux prix seront à l’enjeu lors de la journée dont les chandails de Nathan Ouellet et d’Alexis Lafrenière. De plus, le commanditaire principal de l’évènement, Autocar Excellence, fera tirer un forfait de deux jours à bord de son «Autocar Exécutif VIP» d’une valeur de 5 000$.

Le tournoi de golf sera suivi du gala méritas des élèves-athlètes des six équipes des Sphinx de l’École secondaire de Rivière-du-Loup. Les personnes qui désirent s’inscrire peuvent le faire en communiquant au bureau du sport-études de l’ESRDL.

BILAN POSITIF

Les équipes des Sphinx ont conclu la saison 2017-2018 sur une note positive. Bien que seule l’équipe M12 de l’entraîneur Yannick Massé ait atteint la grande finale de la LHPS, les six équipes des Sphinx ont cumulé une fiche globale de 16 victoires, 7 défaites et deux défaites en prolongation. De son côté, pour conclure la saison, le M15 majeur de l’entraîneur Chad Lacasse s’est incliné en finale du tournoi Bantam AAA mineur disputé à la fin du mois d’avril à Moncton au Nouveau-Brunswick.

Sitôt la saison 2017-2018 terminée, celle de 2018-2019 est déjà très avancée en ce qui concerne la formation des équipes puisqu’elles sont actuellement complétées à plus de 80%. Les niveaux M12, M13, M15 mineur et majeur et M17 sont déjà confirmés à la ligue pour 2018-2019. Le projet d’une équipe M10 est dans les plans actuellement. Neuf écoles ont manifesté le désir d’instaurer cette classe.

Enfin, comme nouveauté pour l’an prochain, les élèves-athlètes des Sphinx pourront bénéficier d’un espace d’entraînement additionnel. Une glace synthétique de dimension à pouvoir jouer à 3 contre 3 sera installée au sous-sol de l’école.