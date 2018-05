40 ans pour la plus vieille ligue de baseball senior au Québec

C’est avec beaucoup de fébrilité que les dirigeants du circuit s’apprêtent à lancer les activités de la 40e saison de la Ligue de baseball Puribec, la plus vieille du genre au Québec. Si c’est donc le 19 mai prochain que résonnera le traditionnel « play ball » c’est le 20 mai que s’amorcera la saison des équipes du KRTB.

En lever de rideau samedi, les amateurs de baseball sénior régional pourront assister aux premiers élans des Cataractes de Grand-Sault qui affronteront les Républicains à Edmundston. Dès le lendemain, le dimanche 20 mai, les duels Matane vs Trois-Pistoles, Rimouski vs Rivière-du-Loup et La Pocatière vs Témiscouata seront à l’affiche.

Cette année, chacune des équipes de la Ligue, présidée par Denis Bérubé, jouera 22 parties dans un calendrier déséquilibré qui comptera un total de 88 joutes. Toutes les équipes participeront aux séries éliminatoires et batailleront alors pour l’obtention de la Coupe Couture-Verret.

Le premier tour éliminatoire intra division opposera les positions 1 vs 4 et 2 vs 3 dans une série 2 de 3. Les demi-finales 4 de 7 seront disputées entre les divisions avant de voir les deux meilleures formations en finale.

La division Est regroupe le Shaker de Rimouski, le Construction Michaël Bérubé, Bar la Mansarde de Matane et le CIEL FM de Rivière-du-Loup. La division Ouest inclus le CHOX-FM de La Pocatière, les Républicains Sports Experts d’Edmundston, les Cataractes McCain de Grand-Sault, et les Braves Batitech du Témiscouata.

CAPSULES

La Ligue de baseball Puribec profitera de cette année spéciale pour faire revivre 40 ans de baseball au Bas-Saint-Laurent. Ainsi, des capsules historiques rappelant les exploits des joueurs et des équipes seront publiées sur le site internet baseballseniorbsl.ca et relayées sur la page Facebook ainsi que sur Twitter. De plus, cette saison, le circuit proposera sa sélection des joueurs de la semaine.

TOURNOI SENIOR

Dans le cadre des festivités du 40e anniversaire de la Ligue de baseball Puribec, l’organisation du Construction Michaël Bérubé de Trois-Pistoles présentera également un tournoi de baseball sénior du 28 juin au 1er juillet 2018 au Stade Paul-Émile-Dubé. D’ailleurs, chacune des équipes du circuit tiendra une journée spéciale 40e anniversaire durant la saison. Certaines formations ont déjà fait savoir que les anciens seront à l’honneur.

DIGNE DE MENTION

Avant de présenter les nouveaux membres du bureau de direction, le président Denis Bérubé a tenu à souligner le travail extraordinaire du commissaire sortant Réal-Jean Couture et de son épouse Sylvie Brisson, une implication digne de mention. « Sans les nombreuses heures de bénévolat de M. Couture et de Mme Brisson, jamais la ligue du Bas-Saint-Laurent n'aurait atteint les 40 années d'activités. Salutations également à tous ces bénévoles qui ont fait de cette ligue ce qu'elle est aujourd'hui.»