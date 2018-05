Nageons au Témiscouata : lancement de la période d’inscription

La période d’inscription aux épreuves de Nageons au Témiscouata débute le 14 mai 2018. L’événement propose des parcours de 1, 2 et 5 km ainsi qu’une course à relais de 2 km dans le lac Témiscouata. Il y a aussi deux activités hors compétition : le Défi plouf pour les jeunes de 6 ans et plus et la Traversée du lac aux flambeaux Guy Dumais sur une distance d’environ 2 km à partir du parc national du Lac Témiscouata.

Nageons au Témiscouata se déroulera le samedi 11 août 2018 dès 10 h à la plage municipale du quartier Cabano à Témiscouata-sur-le-Lac. En soirée, le Beach party présente le groupe témiscouatain Rockin’Blues à 20 h. Il y aura de l’animation pour la famille en après-midi. En nouveauté cette année, le duo de clowns de Marie-Libellule divertira les enfants à partir de 13 h 30.

L’accès au site est gratuit pour tous. Les frais d’inscription aux compétitions sont de 30 $. Il est possible de s’inscrire au www.temiscouatasurlelac.ca et au Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire au 418 854 2116, poste 117 ou au slabontecote@temiscouatasurlelac.ca. Un 5 à 7 pour l’enregistrement des nageurs aura lieu le vendredi 10 août au Pub du Lac en présence du chansonnier Turtle.

Nageons au Témiscouata favorise la pratique d’activités physiques et les saines habitudes de vie en plus de mettre en valeur un attrait touristique majeur de la région : le lac Témiscouata. L’événement est organisé grâce à la contribution de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac et de Cascades Emballage carton-caisse – Cabano avec la participation de la Fédération de natation du Québec.