Des jeunes de la région initiés à la pêche

Au cours de l’été 2018, plus de 17 800 jeunes participeront à une journée d’initiation à la pêche grâce au programme Pêche en herbe de la Fondation de la faune du Québec, en collaboration avec Canadian Tire, partenaire principal du programme, et du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP).

Au Bas-Saint-Laurent, des activités sont organisées par les organismes suivant : Association de loisir, plein air, chasse et pêche Baseley à Dégelis; Société de gestion de la faune de Kamouraska / Zec Chapais à Mont-Carmel; Association des chasseurs et pêcheurs de Matane; Ville de Pohénégamook; Ville de Rivière-du-Loup; Camping du Lac Dôle à Saint-Louis-du-Ha! Ha!; Comité récréo-touristique et culturel de Saint-Marc-du-Lac-Long; Camp Vive la Joie à Saint-Modeste; Comité de développement de Sainte-Hélène-de-Kamouraska; Territoire populaire Chénier à Saint-Narcisse-de-Rimouski; Ville de Témiscouata-sur-le-Lac; Réserve faunique de Rimouski.

Depuis sa création en 1997, le programme Pêche en herbe a permis d’initier plus de 289 500 jeunes, dont 31 300 à la pêche blanche.

La Fondation de la faune fournira le matériel à plus de 230 organisations provenant de toutes les régions du Québec pour la tenue d’une activité de pêche destinée aux jeunes de 9 à 12 ans. Les organisations s’engagent à leur offrir une formation sur l’habitat du poisson, les techniques de pêche, les conseils de sécurité, la protection de l’environnement et l’éthique du pêcheur.

Avec l’autorisation du MFFP, chaque jeune pêcheur recevra un certificat Pêche en herbe qui lui tiendra lieu de permis de pêche jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 18 ans. De plus, tous les jeunes pêcheurs recevront une brochure éducative «Moi je pêche avec… Guliver», une canne à pêche et des leurres pour taquiner le poisson.