Partenariat inusité entre les Fermières et les trialistes à Notre-Dame-du-Portage

Un petit défi lancé amicalement pourrait bien être le début d’une relation intéressante entre le Cercle des Fermières de Rivière-du-Loup et les amateurs de moto trial. Ce samedi 12 mai, seize personnes reliées à l’organisme agiront à titre de juges bénévoles dans le cadre de la 1re ronde du Championnat provincial de l’ATAQ.

Le Cercle des Fermières de Rivière-du-Loup a ainsi accepté de découvrir le sport qui fait vibrer quelques athlètes de haut niveau dans la région. «Nous connaissons Brigitte [Ouellet Hoang], la vice-présidente du Cercle. Elle connaît aussi notre sport et il y a quelques mois, nous lui avons demandé si elle serait assez brave pour venir passer une journée avec nous. Elle a accepté et a vendu l’idée aux membres!», explique Paul-Yvan Bélanger.

Des Fermières de tous les âges auront donc les responsabilités de commissaire, de 10 h 30 à 15 h, ce samedi. Leur travail, en groupe de deux, sera d’attribuer des points aux trialistes après leur passage dans les 8 sections du parcours. Ces points permettront ensuite de déterminer le classement final en fin de journée.

«Le manque de commissaires est peut-être le principal handicap de notre sport. Ce n’est jamais facile de les recruter, c’est toujours un défi (…) Cette collaboration avec les Fermières, ce sera intéressant. On va vivre de beaux moments en plein air», ajoute M. Bélanger.

Le partenariat permettra aussi de démystifier le Cercle des Fermières. «C’est souvent vu comme un groupe de dames qui fait des tartes et de la confiture, mais il y a beaucoup de jeunes qui se joignent à nous (…) Tout le monde a hâte de vivre la journée de samedi. Qui sait, si jamais ça se passe bien, on pourrait répéter l’expérience dans quelques mois», a partagé Brigitte Ouellet Hoang.

COMPÉTITION

Cette fin de semaine, Notre-Dame-du-Portage sera ainsi l’hôte des rondes 1 et 2 du Championnat provincial de l’Association des trialistes amateurs du Québec. La compétition commencera à 11 h le 12 mai et à 9 h 30 le 13 mai.

Plusieurs trialistes locaux seront en action. Pensons à Félix et Michel Fortin-Bélanger dans la classe Expert, à Paul-Yvan Bélanger du côté Avancé, à Simon Mailloux, Louis Lepage et Michel Chartier dans la classe Junior et à Axele Fortin-Bélanger du côté Débutant.

ENTRÉE GRATUITE

Toutes les personnes intéressées à assister à la compétition pourront le faire gratuitement en se rendant au 260, rang 2, Notre-Dame-du-Portage. Des indications seront affichées sur le chemin.