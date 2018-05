Escouade 3-5 ans : les petits bougent au Stade Premier Tech

Les petits de 3 à 5 ans ont pu pour la première fois, de février à mai, profiter des installations du Stade Premier Tech. Ces ateliers, qui ont déjà rejoint 43 enfants, se poursuivront à l’automne 2018.

À l’initiative d’un groupe de parents qui voulaient améliorer l’offre d’activités physiques pour les tout-petits et leur rendre accessible le Stade Premier Tech, 10 ateliers ont été offerts aux enfants les dimanches en avant-midi. Les séances proposaient la découverte de divers sports, des ateliers pour développer la motricité globale, le tout dans un contexte de jeu libre.

Ce projet a été rendu possible grâce à la concertation des plusieurs partenaires : Club de soccer Le Mondial, Ville de Rivière-du-Loup, MRC de Rivière-du-Loup, CISSS du Bas-Saint-Laurent, Commission scolaire Kamouraska – Rivière-du-Loup, Cégep de Rivière-du-Loup, les Centres de la petite enfance de Rivière-du-Loup et des Jardins Jolis et COSMOSS Rivière-du-Loup.

Le projet a été porté par le Club de soccer Le Mondial, qui veut promouvoir l’activité physique chez les petits et diversifier ses activités. Notons qu’un soutien financier de la MRC a permis la participation d’enfants de familles à faible revenu.

Nous reconnaissons sur la photo les partenaires de l’Escouade 3-5 ans, de gauche à droite : Michel Lajoie, Adam Anderson, Pierre Dionne, Sylvie Vignet, Kate Robert-Cyr, Jocelyn Villeneuve, Valérie Gauthier et Sylvie Plourde. Absents.es sur la photo : Marie-Claude Desbiens, Vicky Rioux, Myriam Desjardins et Alain Gagnon.