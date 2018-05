Les Braves Batitech du Témiscouata seront compétitifs

Tous les éléments se mettent en place pour l’équipe des Braves Batitech du Témiscouata. Un nouveau commanditaire majeur Batitech, un nouvel entraineur-chef Alain Théberge et une équipe compétitive, voilà des éléments qui devraient plaire aux supporteurs.

Alain Théberge succède à Roch Bouchard au poste d’entraineur-chef, ce dernier ayant laissé son poste en raison de problèmes de santé. M. Théberge a une longue feuille de route dans le baseball, dont une médaille d’or au championnat canadien avec l’équipe du Québec. Il a joué son baseball junior et quatre années au niveau senior à Rivière-du-Loup.

Également entraineur plusieurs années, il a notamment tenu une école de baseball pendant quatre ans en sol louperivois. L’organisation a d’ailleurs souligné ses qualités de technicien du baseball, un atout qui pourra être précieux pour les jeunes joueurs en progression dans l’équipe.

Le trio de lanceurs pour amorcer les matchs des Braves Batitech n’est pas encore fixé définitivement. Félix Castonguay et Anthony Fournier sont confirmés. Concernant Dany Paradis-Giroux, il sera de l’alignement s’il n’obtient pas une place dans une équipe de niveau supérieur. «C’est toujours possible pour lui de jouer dans un plus fort calibre; si c’est le cas nous avons un lanceur prêt à venir le remplacer», a mentionné André Dubé, entraineur-adjoint.

Trois joueurs ne seront pas de retour avec l’équipe : Francis Bérubé, Michel Bérubé et P-A Bouchard. Ce dernier a indiqué à l’organisation qu’il voulait jouer avec une autre équipe. À cet effet, des négociations sont en cours avec Rivière-du-Loup pour un échange contre Jimmy Ouellet qui ne souhaite pas également s’aligner avec le club louperivois. «C’est un lanceur qui serait dans notre top trois et aussi un excellent joueur défensif. Bouchard et Ouellet, c’est à confirmer», a noté M. Dubé. Deux autres joueurs changent d’organisation, Janick Thériault de Saint-Antonin portera les couleurs du Témiscouata tandis que Franco Dumont ira jouer à Rivière-du-Loup.

Tous les autres vétérans seront de retour et de jeunes joueurs tels Carl Thibault, Stéphane Thibault, Michaël Ouellet, Maxime Hudon, Thomas Madgin et Samuel Pearson tenteront d’impressionner Alain Théberge et les amateurs de baseball du Témiscouata. Notons que Pearson a joué junior à Gatineau.

BATITECH

Batitech devient le commanditaire majeur de l’équipe du Témiscouata. L’organisation des Braves et l’entreprise située dans le quartier Cabano à Témiscouata-sur-le-Lac ont conclu une entente de commandite de deux ans avec possibilité d’extension. Stéphane April, président-directeur général, a indiqué que c’était une suite logique pour Batitech, présente depuis 13 ans au Témiscouata. «Notre entreprise est plus mature, nous avons aidé des organismes du milieu et cette fois nous avons vu l’opportunité de devenir le partenaire majeur du club de baseball. Nous sommes bien fiers de ça, c’est une bonne organisation», a commenté M. April.

DÉBUT DE SAISON

C’est le 19 mai prochain que résonnera le traditionnel «play ball» pour le lancement de la 40e saison de la Ligue de baseball Puribec. L’ouverture officielle des Braves Batitech aura lieu le lendemain, le 20 mai à 14 h, sur le terrain du quartier Cabano à Témiscouata-sur-le-Lac.

Le circuit senior de baseball comprend 8 clubs : Grand-Sault, Edmundston, Matane, Rimouski, Trois-Pistoles, Rivière-du-Loup, La Pocatière et Témiscouata. Chacune des équipes jouera 22 parties. En séries éliminatoires, toutes les équipes batailleront alors pour l’obtention de la Coupe Couture-Verret, remportée en 2017 par le Construction Michaël Bérubé de Trois-Pistoles.