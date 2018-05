Environ 450 élèves attendus pour la Journée des 4thlétiques

Le 11 mai se tiendra à Rivière-du-Loup la deuxième présentation de la Journée des 4thlétiques. Quelque 450 élèves de 4e année et des classes jumelées (3e et 4e, 4e et 5e) des écoles primaires du secteur de Rivière-du-Loup seront invités à relever des défis reliés aux saines habitudes de vie.

L’action se déroulera autour de quatre plateaux proposant des jeux et des ateliers, le tout dans une atmosphère amicale. Le but de cette journée: se mettre en forme, faire preuve de dextérité tout en travaillant en équipe, améliorer son alimentation et en apprendre davantage sur l’école secondaire de Rivière-du-Loup de même que sur son approche École en santé.

Tenue dans le cadre du mois de l’activité physique, la Journée des 4thlétiques débutera par une imposante zumba sur la patinoire du Centre Premier Tech impliquant tous les élèves afin d’amorcer la journée du bon pied, puis suivront quatre défis d’une cinquantaine de minutes au Stade Premier Tech, au Cégep de Rivière-du-Loup ainsi qu’au Stade de la Cité des jeunes. Au cours de la journée, des collations santé seront servies aux élèves.

Des gilets à l’effigie de la Journée avec une couleur différente seront remis à chaque école, afin de favoriser le sentiment d’appartenance tout en encourageant la coopération.

Une cinquante d’élèves du programme sport-études de l’École secondaire de Rivière-du-Loup viendront prêter mainforte aux organisateurs qui travaillent depuis plusieurs mois à la réussite de cet évènement sportif. Le 11 mai prochain, les élèves bougeront pour le bien le plus précieux : leur santé.