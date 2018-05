Étienne Arseneau, meilleur espoir des Albatros

La Centrale de recrutement de la LHJMQ a publié lundi sa liste finale en vue du repêchage 2018, qui aura lieu le 2 juin à Shawinigan. Le défenseur Étienne Arseneau est le joueur des Albatros le mieux classé en se retrouvant en 4e ronde.

L’athlète de 6 pieds 3 pouces et 167 livres n’est cependant pas le seul à voir son nom apparaitre sur la liste de recrutement. Jérémy Bérubé et Mathieu Fortin sont classés entre la 6e et 8e ronde, alors que Zachary Cormier, Joey Frenette et Félix Saindon se retrouvent parmi les espoirs des rondes 9 à 14.

Rappelons qu’en mars, Étienne Arseneau avait fait partie des 28 jeunes hockeyeuses et hockeyeurs qui ont reçu une bourse de 1 500 $ de l’organisation des Canadiens de Montréal.