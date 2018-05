3 médailles d’or pour le BSG mineur du Témiscouata

Du 27 au 29 avril dernier avait lieu le Championnat provincial mineur de ballon sur glace dans la ville de La Plaine dans la région de Lanaudière. Le Ballon sur glace (BSG) mineur du Témiscouata était représenté par six équipes qui ont très bien fait en récoltant trois médailles d’or, deux d’argent et une de bronze. D’ailleurs, 29 élèves membres du programme sportif ballon sur glace de l'École secondaire de Cabano ont participé à cet évènement.

Tout d’abord, dans la catégorie U-10 qui était présentée pour une première fois lors d’un championnat québécois mineur, l’équipe du Témiscouata Blitz a remporté l’or grâce à un gain de 2 à 0 lors de la finale contre l’Amigo du Centre-du-Québec. Le Blitz avait terminé en tête du classement général après la ronde préliminaire à la suite d’une fiche d’un gain et d’un verdict nul. Cette formation a aussi gagné son match de demi-finale par un pointage de 3 à 0 au dépend de l’équipe Au-Point-du-Jour de Lanaudière.

Puis, le club masculin Blitz U-12 a terminé sur la première marche du podium en remportant ses cinq joutes de la fin de semaine dont la finale par la marque de 1 à 0 contre le Dynamite de Lanaudière qui jouait devant ses partisans. Le Blitz U-12 masculin termine ainsi sa saison en ayant gagné tous les tournois qu’il a disputé.

Par la suite, les T-Miss U-17 féminin ont elles aussi récolté l’or grâce à un gain de 3 à 2 en fusillade contre les North Stars U-15 du Nord-du-Québec. Auparavant, les filles avaient terminé au second rang de la ronde préliminaire ayant obtenu deux victoires et une défaite. Puis, lors de la demi-finale, les T-Miss avaient vaincu les Centrals du Nord-du-Québec par un pointage de 2 à 1 en prolongation.

Aussi, l’équipe féminine T-Miss U-12 a terminé au second rang de sa catégorie tout comme le Blitz U-19 masculin. Pour sa part, le Blitz U-15 masculin a terminé sur la troisième marche du podium à la suite d’une cruelle défaite en fusillade lors de son match de demi-finale.

Par ailleurs, lors de ce Championnat provincial, quatre formations du Témiscouata (Blitz U-12 et U-15 et T-Miss U-12 et U-17) ont reçu leur bannière les couronnant comme champion de la saison régulière 2017-2018 de la Ligue mineure D-Gel.

«Ce championnat provincial vient conclure une 15ème année d’existence de l’organisation très bien remplie avec la tenue de deux tournois au Témiscouata et l’obtention de plusieurs titres lors de différents tournois, de trois championnats québécois, d’une troisième place pour le Blitz U-19 masculin lors du championnat canadien juvénile et la récolte d’une médaille d’or pour les T-Miss U-19 féminin lors de ce même championnat. D’ailleurs, dans les prochains jours, nous devrons déjà débuter la préparation de la 16e année du club, car l’accueil du Championnat canadien juvénile qui se tiendra à Rivière-du-Loup en avril 2019 va nécessiter une bonne planification» de conclure le président du BSG mineur du Témiscouata et coordonnateur du programme sportif ballon sur glace de l'École secondaire de Cabano, Alain Dugas.