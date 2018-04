Tournoi provincial au Salon de quilles des Basques

Le Salon de quilles des Basques sera l’hôte du tournoi provincial de la Coupe Quilles Canada le samedi 5 mai dès 13 h.

Huit équipes de partout du Québec, dont deux de Trois-Pistoles, s’affronteront afin de battre le plus possible leur propre moyenne d’équipe. L’équipe gagnante sera donc classée pour le tournoi national de la Coupe Quilles Canada qui se tiendra à Edmonton, en Alberta, les 7 et 8 juillet prochain. L’équipe gagnante du tournoi provincial se mesurera alors deux fois contre les équipes de chaque province pour un total de 16 parties en deux jours seulement.

UNE QUILLEUSE HORS PAIR

La joueuse de quilles expérimentée et propriétaire du Salon de quilles des Basques, France Joubert, s’est d’ailleurs qualifiée elle-même dans le tournoi «Open individuel» chez les femmes pour ce grand tournoi national, en épreuve individuelle, de la Coupe Quilles Canada. En effet, lors des qualifications du 15 avril dernier, tenues à Montréal, elle est arrivée première chez les femmes. Il va sans dire qu’elle espère que l’une des 2 équipes de Trois-Pistoles se qualifie et fasse le voyage (et le tournoi) à ses côtés!

Cette participation au tournoi de Quilles Canada est possible ici, à Trois-Pistoles, grâce à l’affiliation du Salon de quilles des Basques, seul salon de la région faisant partie de cette association.