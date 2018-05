Des coureurs de fort calibre au 38e Motocross intérieur Coors Light - Distribution Francis

Le promoteur Paul Thibault reçoit des appels de coureurs d’un peu partout qui souhaitent faire partie du 38e Motocross intérieur Coors Light - Distribution Francis qui aura lieu le samedi 19 mai prochain au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup. La prochaine édition regroupera des coureurs de très fort calibre.

«Nous aurons notamment Gradie Featherstone, le champion d’Angleterre, et Ryan Breece de l’Ohio, le troisième meilleur coureur en arénacross aux États Unis. Breece sera le grand favori à Rivière-du-Loup», a mentionné M. Thibault. Ils auront à leurs côtés sur la piste l’Américain Lane Staley qui a gagné l’an dernier et Karl Normand de Rivière-du-Loup qui s’est hissé sur la troisième marche du podium en 2017.

«Je me limite à 27 coureurs professionnels pour que l’évènement ne soit pas trop long pour les spectateurs», a expliqué M. Thibault. Comme à l’habitude, le Centre Premier Tech devrait être rempli à sa capacité, soit 3 500 amateurs de motocross venus apprécier ce spectacle. On disait de la 37e édition qu’elle avait rassemblé l’un des meilleurs groupes de coureurs, celle de cette année s’annonce donc très prometteuse.

Paul Thibault pourra donc à nouveau compter sur la présence de l’équipe PRMX de Julien Perrier composée de 9 coureurs dont Featherstone et Staley. En fait dans cette équipe, on retrouvera 4 Américains et 4 Québécois dont Dave Blanchet de Québec, certainement l’autre coureur de la province à surveiller attentivement avec Karl Normand. Le promoteur s’attend d’ailleurs à une bonne compétition de la part du favori local qui a passé une partie de l’hiver en Californie.

En parlant de représentants locaux, lors de l’entracte les spectateurs pourront voir à l’œuvre les frères Félix et Michel Bélanger de Notre-Dame-du-Portage sur leur moto trial qui dominent leur sport au Canada. Notons également que les feux d’artifice à la fin de la soirée seront remplacés cette année par un spectacle au laser. Il y aura également une collaboration avec l’organisme Leucan, une association qui vient en aide aux enfants atteints de cancer.

Pour une troisième fois, les fervents de motocross ont rendez-vous sur la piste à 18 h 30 pour rencontrer les coureurs et voir les motos de plus près. Le début des courses est prévu à 19 h 30. Comme par les années passées, des billets sont disponibles dans de nombreux points de vente de la région, notamment chez les marchands de motos.