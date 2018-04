Les 4 Chevaliers débarqueront à Rivière-Bleue

Après avoir attiré les foules à Trois-Pistoles et à Saint-Arsène l’été dernier, c’est à Rivière-Bleue que la troupe des 4 Chevaliers Toyota déménagera ses pénates, le 5 juillet en soirée. Le légendaire quatuor de balle rapide affrontera une équipe formée de joueurs locaux lors d’une soirée de balle déjantée et empreinte d’humour.

Pratiquement invincible, le solide quatuor (ils sont en réalité 5) enfilera les blagues aussi rapidement que les prises pendant tout le spectacle. Petits et grands ont apprécieront les fous rires et les interprétations de personnages. Pikachu, Céline Dion, Ginette Reno, Michael Jackson, Luke Skywalker, Elvis et The Beatles avaient notamment fait partie des invités spéciaux du match à Trois-Pistoles, en juillet 2017.

Avant le match, les Chevaliers accueilleront jusqu’à 40 jeunes sur le terrain afin d’effectuer un mini camp d’entrainement d’une durée d’une heure (entre 18 h 30 et 19 h 30). Il est possible de réserver sa place en contactant directement le service des loisirs de Rivière-Bleue.

La partie contre l’équipe locale débutera à 19 h 30 au terrain de balle de Rivière-Bleue (derrière l’aréna, sur la rue de la Jeunesse). Un coût d’entrée sera demandé pour les enfants et les adultes, mais ce sera gratuit pour les moins de 5 ans.

Rappelons que la mission principale des 4 Chevaliers est de faire une collecte de fonds pour les associations qui les invitent. Une équipe vidéo sera aussi présente afin de filmer la partie qui sera ensuite rediffusée sur les ondes de TVA Sports 2.

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Steven Bouchard au service des loisirs en composant le (418) 893-5559, poste 2.