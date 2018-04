Xavier Boucher et Ann-Sophie Czech nommés athlètes de l’année

La nageuse Ann-Sophie Czech et le joueur de badminton Xavier Boucher ont décroché les plus hauts honneurs sportifs du Cégep de Rivière-du-Loup, au terme de la 43e Soirée du mérite étudiant présentée par la Caisse populaire Desjardins de Rivière-du-Loup, le 26 avril.

Ces prestigieux titres sont remis chaque année aux étudiants-athlètes qui ont su concilier avec succès les compétitions sportives et les travaux scolaires. L’attitude positive, la contribution au sein d’une équipe ou d’une discipline sportive et le comportement exemplaire font partie des critères de sélection. Les deux membres des Portageurs voient ainsi leur nom inscrit sur le trophée emblématique, en plus de recevoir une bourse en argent.

Étudiante en Sciences de la nature, Ann-Sophie Czech représente les Portageurs dans la catégorie athlète-civile. Membre du club de natation Les Loups-Marins de Rivière-du-Loup depuis 13 ans, elle a dominé la scène régionale au cours de son parcours collégial dans son style de prédilection : la brasse sur courte distance.

Dans la dernière année, elle a en effet rayonné en récoltant pas moins de cinq médailles d’or aux compétitions de Gaspé et de Rivière-du-Loup. L’athlète de Notre-Dame-du-Portage s’est aussi illustrée sur la scène provinciale en rivalisant notamment avec des athlètes de niveau universitaire lors de compétitions provinciales à Québec et à Montréal, où elle a décroché une médaille d’or et trois médailles d’argent. Ses performances lui ont d’ailleurs ouvert les portes pour participer au Championnat canadien de l’Est.

Originaire de Rivière-du-Loup, Xavier Boucher joue au badminton depuis sa 1re secondaire. Il a d’ailleurs été finaliste aux Jeux régionaux de l’Est-du-Québec en 3e, 4e et 5e secondaire. Étudiant en Sciences de la nature, il évolue depuis deux ans au sein des Portageurs. Grâce aux judicieux conseils de ses entraineurs, il a connu une nette progression dans son jeu technique et a su continuer à développer son talent. Lors de sa dernière saison, il a conservé une fiche impressionnante de 15 victoires, ce qui lui a permis de terminer au deuxième rang lors du Championnat régional individuel et d’être sélectionné pour le Championnat provincial qui a eu lieu au début du mois d’avril. Xavier réfléchit présentement à l’idée de joindre le Rouge et Or de l’Université Laval pour poursuivre sa passion.