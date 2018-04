Initiation réussie au pickleball à Rivière-du-Loup

La FADOQ région Bas-Saint-Laurent a pris l’initiative d’inviter la Fédération québécoise de pickleball à venir offrir deux séances d’initiation et de perfectionnement ainsi que certifier des instructeurs. Ces deux séances ont eu lieu à Rimouski et Rivière-du-Loup, les 20 et 21 avril dernier.

Cette initiative avait comme objectif d’initier les personnes intéressées à cette activité sportive et de certifier des instructeurs qui deviendront des personnes ressources dans la région. Pour les deux journées ce sont 45 personnes qui ont participé à ces évènements et 11 instructeurs qui ont été formés par les deux professionnels invités de la Fédération.

Si vous désirez jouer au pickleball, à l’extérieur en été ou en gymnase le reste de l’année, il y a différentes options qui s’offrent à vous. Pour Rivière-du-Loup et Pohénégamook, contactez la FADOQ région Bas-Saint-Laurent au 418-893-2111 ou 1 800 828-3344.

Il est à noter qu’il y aura un tournoi de pickleball le samedi 9 juin prochain à Rivière-du-Loup, dans le cadre des Jeux FADOQ Bas-Saint-Laurent.