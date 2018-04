Le CMB de Trois-Pistoles part à la défense de la Coupe Couture-Verret

Champions des séries éliminatoires lors des deux dernières saisons, les joueurs du Construction Michaël Bérubé de Trois-Pistoles sont gonflés à bloc à l’aube de la prochaine campagne de la Ligue de baseball Puribec.

Avec le retour de ses principaux piliers, l’instructeur Éric Rousseau pourra compter, une fois de plus, sur une formation qui vise les grands honneurs. Les vétérans Jimmy Durette, Dave Voyer et Simon Rousseau sont ceux qui devraient lancer le plus de manches pour le CMB. Les jeunes auront également à contribuer au succès de l’équipe.

L’an dernier, Thomas Morin, Ludovic Saucier et Alexandre Dubé ont montré une belle progression au sein d’une équipe bien rodée. «Jimmy Briand et Samuel D'Auteuil devrait être présents plus régulièrement cette saison. C’est un gros plus pour nous considérant que tous nos joueurs sont aussi de retour», affirme Éric Rousseau.

Évidemment, tous les yeux seront tournés vers Québec alors que l’as lanceur natif de

Trois-Pistoles Marc-Antoine Bérubé a reçu une invitation pour participer au camp des Capitales. S’il ne parvient pas à se tailler un poste, il pourrait endosser l’uniforme du CMB et soulever la foule du Stade Paul-Émile-Dubé. «Nous lui souhaitons la meilleure des chances et nous serions très contents qu'il performe dans le baseball indépendant. Par contre, s'il a de l'intérêt à jouer avec nous, nous allons l'accueillir à bras ouvert.»

En 2017, Trois-Pistoles a mis la main sur 4e Coupe Couture-Verret en 10 ans. Le CMB avait terminé au deuxième rang du classement en saison régulière alors qu’un match supplémentaire avait été nécessaire pour briser l’égalité avec Rimouski qui a finalement terminé le calendrier en tête. Cette année, le Construction Michaël Bérubé de Trois-Pistoles amorcera la 40e saison de la Ligue de baseball Puribec à domicile, le dimanche 20 mai dans un programme double contre Matane.