Badminton : l’Est-du-Québec remporte le titre provincial pour une 2e année

La délégation de l’Est-du-Québec a dominé le championnat provincial scolaire du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) qui avait lieu à Québec du 20 au 22 avril. Elle a mérité pour une 2e année consécutive le titre de région championne au Québec, devant celles de Montréal et de Québec.

Formée de 24 athlètes encadrés par six entraîneurs et une accompagnatrice, la formation de l’Est-du-Québec a obtenu 134 points, devançant la région de la métropole par une imposante marge de 37 points et celle de Québec par 47 points.

Pour l’entraîneur en chef de la délégation, Luc St-Pierre (Collège Notre-Dame), ce résultat est le fruit d’un solide esprit de corps et d’une performance collective inspirée tant de la part des jeunes que de l’équipe d’entraîneurs.

Le Collège Notre-Dame était très bien représenté dans la délégation de l’Est-du-Québec.

Chez les benjamins, Laurence Gagnon et Sarah Beaulieu ont remporté l’or en double, tout comme Emmanuelle Noël et Émile Côté qui sont montés sur la 1re marche du podium en double mixte. Dans la catégorie juvénile, le tandem Laura Noël/Sophie Caron a mérité l’argent.

Pour Luc St-Pierre, qui a notamment compté sur l’appui de son collègue entraineur Mathieu Bélanger, il est impressionnant de constater qu’un bassin restreint d’athlètes comme celui de l’Est-du-Québec réussisse à damer le pion à des régions plus populeuses et dotées d’infrastructures de pointe comme Montréal et Québec, entre autres. Au total, 14 régions étaient représentées au championnat provincial de badminton scolaire du RSEQ.