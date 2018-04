Michaël Laverrière qualifié pour les CrossFit Games

Cette fois, le Louperivois Michaël Laverrière peut dire «mission accomplie»! À sa 4e année dans le monde du CrossFit, l’athlète de 35 ans s’est qualifié pour les prestigieux CrossFit Games, un évènement international qui rassemble l’élite du sport. Au terme des qualifications, Laverrière s’est classé au 10e rang mondial dans sa catégorie d’âge.

C’est ainsi un rêve qui se réalise pour le propriétaire et entraineur chez CrossFit RDL qui était passé vraiment tout près de gagner son billet pour le rendez-vous international, l’an dernier. La persévérance et les efforts déployés au cours des derniers mois ont payé.

«Il n’y a rien qui change, je suis la même personne, mais c’est vraiment spécial», a-t-il partagé, mardi avant-midi. «Certains participants pratiquent le CrossFit depuis 7 ou 8 ans, alors d’avoir aussi bien performé, malgré une plus petite expérience, c’est formidable. Je suis très fier.»

Du 20 au 23 avril, Michaël Laverrière devait se filmer en réalisant quatre épreuves d’entrainement imposées, devant un juge local. Il avait jusqu’à 20 h, lundi, pour tout envoyer à l’organisation des «Games». Ses performances étaient ensuite analysées et classées.

Laverrière faisait partie des 200 athlètes internationaux de son groupe d’âge qui s’étaient classés pour participer à ces qualifications au terme d’une séance de sélection ouverte à tous appelée «Open». Seuls les 20 meilleurs des 200 athlètes ont atteint le but ultime, c'est-à-dire d’accéder aux CrossFit Games. L’accomplissement du Louperivois est exceptionnel.

«Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont participé à l’Open, mais seulement une pognée d’entre elles ont atteint la dernière étape (…) Je m’attendais à bien performer, mais ça s’est encore mieux passé. J’ai terminé 1er au monde dans l’une des 4 épreuves. Pour moi, c’est clair que je vais maintenant là-bas pour gagner», lance-t-il.

Les CrossFit Games sont organisés à Madison, au Wisconsin, du 1er au 5 août. Sur place, tous les hommes et les femmes «les plus en forme au monde» s’affronteront dans le cadre d’épreuves combinant notamment l’aérobie, la gymnastique et le lever de poids. Michaël Laverrière aura sûrement l’occasion de rencontrer des athlètes qui l’ont inspiré.

«C’est certain que je vais aller donner la main à Rich Froning [quadruple champion des CrossFit Games]. Je vais en profiter au maximum.»

D’ici là, l’athlète louperivois se concentrera sur le défi qui l’attend. Il profitera des prochains mois pour courir, nager et peaufiner certains petits éléments. Surtout, il tâchera de rester en santé et d’éviter les blessures afin d’être à son maximum lors du grand moment.