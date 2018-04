La campagne «Soccer pour tous!» lancée à Rivière-du-Loup

De passage à Rivière-du-Loup, ce samedi 21 avril, la Fédération de soccer du Québec a profité de la tenue du 1er Tournoi International Futsal ARSEQ afin de lancer officiellement sa nouvelle campagne provinciale «Soccer pour tous!», visant à promouvoir le sport comme étant très accessible et jouable n’importe où. Le coup d’envoi de la saison de soccer estivale 2018 a aussi été donné, au grand plaisir des milliers de joueurs d’ici comme d’ailleurs.

Le mercure n’est ainsi peut-être pas aussi élevé qu’on le souhaiterait et la neige est encore bien présente sur nos terrains, mais la saison de soccer, elle, se met en branle. Du 21 au 29 avril, la Semaine du soccer mettra d’ailleurs la table à un bel été en perspective.

«Même si l’hiver ne semble pas vouloir nous quitter, la saison de soccer est lancée et la période d’inscription s’achève dans la majorité des clubs du Québec», rappelle le coordonnateur aux communications de la FQS, Michel Dugas, ajoutant que l’on note actuellement un retard de 25 % des inscriptions. «Chaque année, de nombreux jeunes joueurs et joueuses ne peuvent pratiquer leur sport favori parce que la date d’inscription n’a pas été respectée. Il faut faire vite!»

C’est la toute première fois que la saison provinciale de soccer est lancée dans l’Est-du-Québec. «Nous sommes vraiment fiers de lancer la saison de soccer ici à Rivière-du-Loup (…) Nous sommes évidemment très heureux de la présence de la Fédération et surtout d’avoir son appui dans tous nos projets», souligne de son côté la directrice générale de l’Association régionale de soccer de l’Est-du-Québec (ARSEQ), Marie-Ève Ouellet.

SOCCER POUR TOUS!

Cette année, Soccer Québec a mis les bouchées doubles afin de promouvoir son sport, l’un des plus pratiqués dans la province. Que l’on soit fille ou garçon, jeune ou vieux, en santé ou atteint d’une limitation fonctionnelle, on peut jouer au soccer ou du moins s’impliquer comme entraineur, arbitre ou bénévole.

L’accessibilité au sport est d’ailleurs une cause à laquelle les clubs de l’Est-du-Québec sont déjà très sensibles. «Le soccer, ce n’est pas que pour l’élite, le AAA. Soccer pour tous!, ce sont autant nos jeunes qui commencent à 5 ans que les adultes qui font partie d’une ligue mixte. Ça passe par le récréatif, le AA, le AAA, les journées de filles qui visent le développement d’équipes féminines. Ça passe aussi par les jeunes qui ont des déficiences intellectuelles ou physiques avec le soccer adapté; on en a à Dégelis et à Mont-Joli», explique Mme Ouellet.

La région est aussi reconnue pour sa pratique du futsal et la venue du soccer de plage en Gaspésie. «On essaie vraiment de diversifier l’offre afin de correspondre aux besoins de tout le monde.» Signe que le soccer est en santé chez nous, le nombre d’inscriptions serait en augmentation à chaque année dans l’Est-du-Québec.

ARSEQ

Évidemment, la venue de Soccer Québec dans la région est intéressante pour l’ARSEQ qui multiplie les efforts afin de développer le sport partout sur son territoire. L’assemblée générale annuelle de la Fédération se tiendra aussi du 8 au 10 juin du côté de Rimouski.

«Pour nous, l’ARSEQ est un exemple. L’Association est plus loin des grands centres, alors il y a énormément de travail derrière toute l’organisation des activités dans la région. C’est aussi pour cela que l’on voulait lancer «Soccer pour tous!» ici. Le soccer n’est pas seulement joué à Québec ou Montréal. Le soccer se développe très bien dans l’Est-du-Québec», note Michel Dugas.

L’arrivée d’une deuxième équipe AAA à Rivière-du-Loup, le Mondial Charest EB Auto U18, en est un bon exemple. Depuis quelques années, l’équipe féminine du Mondial Servlinks Communications U21 AAA fait aussi très bien sur la scène provinciale. «Leur présence a un impact très positif sur l’ensemble de la région. Ces équipes sont d’ailleurs formées avec des joueurs de partout, c’est ce qui est intéressant», estime Marie-Ève Ouellet.

Michel Dugas affirme que Soccer Québec a l’objectif d’appuyer les régions dans le développement du sport. Il croit qu’il faut trouver une façon de les aider à profiter des ressources à la grandeur de la province. Questionné à savoir si Rivière-du-Loup pourrait éventuellement être l’hôte d’un tournoi d’ordre provincial, M. Dugas a répondu : «J’adorerais ça. Selon moi, le tournoi des sélections régionales, qui est l’équivalent des Jeux du Québec, ce serait une belle possibilité.»