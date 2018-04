5e match : les 3L s’inclinent à Jonquière

Malgré une belle remontée, les 3L de Rivière-du-Loup n’ont pas été en mesure de mettre fin à leur série demi-finale contre les Marquis de Jonquière, ce jeudi 19 avril, au Palais des Sports. La formation louperivoise a été battue au compte de 5 à 2 et accueillera l’adversaire ce vendredi, dès 20 h, au Centre Premier Tech.

La troupe de l’entraineur-chef Simon Turcot a joué du hockey de rattrapage tout au long de ce match, puisqu’elle a accordé le but initial dès les premières minutes de la rencontre. Les locaux ont par la suite accentué leur avance rapidement au 2e engagement, puis une dizaine de minutes plus tard.

Avant de retraiter au vestiaire une dernière fois, Maxime Villemaire a redonné espoir aux 3L en trouvant le fond du filet. Les 3L sont ensuite sortis en lion au début de la 3e période et ils ont réussi à réduire l’écart après 25 secondes grâce à Nicolas Corbeil. Le pointage était alors de 3 à 2, mais malgré quelques belles tentatives des Louperivois, c’est tout ce qu’a accordé Cédrick Desjardins. Les Marquis ont de leur côté ajouté deux buts, dont un filet désert, avant la fin du match.

Les 3L n’ont pas connu la partie espérée, notamment dans les 35 premières minutes de jeu, en n’étant pas vraiment capables de retrouver l’identité d’équipe robuste et intense qui leur a permis de connaitre du succès jusqu’ici en séries éliminatoires. Après un 1er tiers couci-couça, les Louperivois ont été dominés une bonne partie du 2e engagement. C’est sans parler des difficultés des centres dans le cercle des mises au jeu.

Sur les ondes de la radio CIEL-FM, Simon Turcot a concédé que la partie a été jouée en «deux temps» par ses hommes. «On a été mauvais à certains moments et bons à d’autres. On ne s’est pas comporté comme il faut pendant 60 minutes, alors on a payé pour ça (…) On efface et on recommence», a-t-il dit, visiblement irrité.

Intraitable depuis le début des séries éliminatoires, Loïc Lacasse a encore une fois été bon à Jonquière. Même si 5 buts ont été accordés, il s’est levé dans les moments importants et il a permis aux siens d’espérer revenir dans ce match. Il a, au final, effectué 31 arrêts.

Cette série demi-finale n’est donc pas terminée. Les 3L profiteront de l’énergie de leurs partisans vendredi, à Rivière-du-Loup. Les Marquis seront en visite dès 20 h au Centre Premier Tech.