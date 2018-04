Un succès pour le 4e Festi-Futsal à Dégelis

Les 14 et 15 avril derniers, le Club de Soccer de Dégelis, soutenu par la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, accueillait la quatrième édition du Festi-Futsal régional.

Près de 400 joueurs et accompagnateurs ont animé les locaux sportifs de l’École secondaire Dégelis tout au long de la fin de semaine. L’évènement impliquait des jeunes du 3e cycle du primaire et 1e cycle du secondaire en provenance des régions du Bas-Saint-Laurent et du Nouveau-Brunswick.

Le Futsal est un sport qui connait une popularité toujours grandissante au Témiscouata et plus particulièrement à Dégelis, grâce, entre autres, à une concentration soccer qui est offerte dès le 3e cycle du primaire à l’École Desbiens.